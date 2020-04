Resultaat Havenbedrijf Rotterdam loopt averij op door corona

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Havenbedrijf Rotterdam. De omzet (706,6 miljoen euro over 2019) en resultaat (241,0 miljoen miljoen) zullen met vele procenten dalen. De afdracht van dividend aan de gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat komt echter niet in gevaar, stelde Allard Castelein, topman van het Havenbedrijf in een toelichting over de eerste drie maanden van 2020.

„De totale overslag op jaarbasis zal als gevolg van de coronacrisis met circa 20 procent dalen, is onze inschatting. Dit percentage mag niet worden gebruikt om omzet en winst over dit jaar te bepalen, maar duidelijk is dat we afstevenen op een daling van vele procenten. De maanden april, mei en juni worden zwaar, omdat corona pas in maart effect begon te hebben. Ik kan dus nu nog niet inschatten met hoeveel procenten omzet en winst zullen dalen. Misschien veert de economie op in het tweede gedeelte van dit jaar.”

Het Havenbedrijf heeft twee inkomstenbronnen: havengelden en huurpenningen. „De huurpenningen lopen door, maar de havengelden zijn als gevolg van minder afvaarten uit Azië (min 25 procent) en de enorme vraaguitval verminderd. Daarnaast kunnen we havengelden uitstellen om scheepvaartbedrijven te steunen.”

Castelein haakte ook in op het feit dat Schiphol geen dividend gaat uitkeren. De gemeente Amsterdam, voor circa 20 procent eigenaar, loopt daardoor tientallen miljoen euro’s mis. Wij komen onze afspraken aan de aandeelhouders na, zei de topman. Het betekent dat Rotterdam 69,8 miljoen euro en de Staat 28,7 miljoen euro ontvangen. Castelein kwam wel met een voorbehoud. „Als de situatie zo blijft, weten we niet hoe het met de dividendafdracht over 2020 gaat verlopen.”

Als het aan Castelein ligt, heeft de crisis geen gevolgen voor de verduurzaming van de Rotterdamse haven. „Deze crisis is tijdelijk en we komen ooit weer in een normale situatie. Daarom gaan projecten op het vlak van opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee, warmte voor huishoudens en het maken van blauwe en groene waterstof gewoon door. Gelukkig hebben we een goede kaspositie en kredietlijnen met banken om de projecten te financieren.”

Castelein, opgeleid als arts, gaat niet in op de actuele discussie of economie nu voorrang moet gaan krijgen. Hij is tevreden dat premier Mark Rutte consequent zegt dat gezondheid en economie hand in hand gaan. „Het is én economie én gezondheidszorg, kijk maar naar de enorme steunprogramma’s die er zijn voor het bedrijfsleven.”