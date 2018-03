Restaurants komen met concurrent Thuisbezorgd

Restauranthouders beginnen hun eigen maaltijdbezorgingswebsite als concurrent voor Thuisbezorgd.nl. Eten.com heeft een lagere commissie per bezorging dan de marktleider in Nederland en moet begin juni online zijn.

De nieuwe site is een initiatief van de Enschedese horecaondernemer Sleman Mirza die daarmee reageert op een tariefsverhoging van Thuisbezorgd. Die etenbestelsite verhoogde per 1 januari de tarieven voor restaurants. Per bezorging werd eerst 12 procent commissie gevraagd en dat is nu 13 procent.

Eten.com wordt bestuurd als een coöperatie zonder winstoogmerk en vraagt een commissie van 6 procent. Voor de site hebben zich al 1200 restaurants door heel Nederland aangemeld, maar dat kan voor de lancering nog oplopen. Thuisbezorgd heeft er ongeveer zes keer zoveel en bedient daarmee volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vrijwel de hele markt voor restaurants die bezorgen.

Een keuze tussen Eten.com en Thuisbezorgd.nl hoeven restaurants niet te maken. Ze kunnen hun maaltijden gewoon via beide diensten aanbieden.

Eerder waren Mirza en een aantal Twentse collega’s al een petitie begonnen om betere voorwaarden overeen te komen met Thuisbezorgd. Bij die actie werden de restauranthouders gesteund door KHN. Ook nu is er weer contact geweest met de brancheorganisatie die aangeeft „altijd een voorstander te zijn van initiatieven door horecaondernemers voor horecaondernemers”.