„Repsol wil niet groeien met gas en olie”

Repsol heeft geen ambitie meer om te groeien in olie en gas. Daarmee zet het energiebedrijf een eerste stap in de wereldwijde overgang naar schonere energie, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het Spaanse bedrijf zou de eerste energiereus zijn die een dergelijke stap aankondigt. Repsol doet zijn toekomstplannen volgende maand uit de doeken. Olie- en gaswinning zal daarbij tot maximaal de huidige niveau’s beperkt blijven. Verder wil het bedrijf zijn oliereserves verminderen.

Op de aandeelhoudersvergadering vorige week wijdde bestuursvoorzitter Antonio Brufau van Repsol een aanzienlijk deel van zijn toespraak aan klimaatverandering. Hij bestempelde daarbij wind en zonne-energie als bijzonder competitief. Verder wordt elektrisch rijden deel van de activiteiten van Repsol, zo kondigde hij aan.

Repsol is een belangrijke speler in de olie- en gasmarkt. Het bedrijf pompte in het eerste kwartaal van het jaar gemiddeld 727.000 vaten olie-equivalent op per dag. Dat is de grootste productie van het bedrijf sinds 2012. Het aandeel gas was 63 procent. Het bedrijf zoekt nog altijd naar nieuwe velden.

Tegelijkertijd zet Repsol al stappen op de markt voor hernieuwbare energie. Zo werden gesprekken gevoerd met producenten van schone energie als Renovalia en X-Elio. Daar zijn geen deals uit voortgekomen.