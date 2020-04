Reorganisatie Tata Steel uitgesteld om coronavirus

Staalfabrikant Tata Steel stelt zijn plannen voor een reorganisatie van zijn Europese activiteiten uit tot na 1 juli vanwege de coronacrisis. Het bedrijf wilde eigenlijk in april overleggen met vakbonden en ondernemingsraden over de plannen, maar die consultaties zijn door alle beperkingen rond de virusuitbraak onmogelijk. Dat laat topman Henrik Adam van Tata Steel Europe weten in een memo aan het personeel.

Tata Steel kondigde vorig jaar aan in de kosten te willen snijden van zijn Europese activiteiten. Aanvankelijk wilde het Indiase concern bij die onderdelen, waaronder het voormalige Hoogovens in IJmuiden, 3000 banen schrappen. Onlangs verlaagde Tata Steel dat streefgetal naar 1250 banen.

Vakbonden zijn fel tegen ontslagen in Nederland. FNV wijst daarbij op een werkgelegenheidspact, waarin is afgesproken dat personeel tot 2021 niet gedwongen ontslagen kan worden. Vakbondsbestuurder Roel Berghuis laat weten blij te zijn met het uitstel. „Het zou onmenselijk zijn om in deze moeilijke tijd medewerkers, die juist nu laten zien wat ze waard zijn, met ontslag te confronteren.”