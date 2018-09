„Reorganisatie Rabo nooit helemaal afgerond”

De reorganisatie bij Rabobank zal nooit helemaal afgerond zijn. Dat zegt topman Wiebe Draijer in een gesprek met het Financieele Dagblad. Hij wijst daarbij onder meer naar de gevolgen van digitalisering.

Rabo is nog steeds bezig met een grote reorganisatie, waarbij 12.000 arbeidsplaatsen worden geschrapt. „Kijk, de reorganisatie zelf is in 2020 afgerond. Maar tegelijkertijd zal de reorganisatie nooit helemaal afgerond worden. We leven in een digitaliserende wereld. Aan de buitenkant zal het beeld van de bank hetzelfde blijven, maar binnenin zullen allerlei processen verbeterd worden”, aldus de topman. Dat gaat volgens hem personele gevolgen hebben. „Vooral voor de achterkant van de bank, de delen die geen contact met de klant hebben. Uiteindelijk kan dat allemaal gedigitaliseerd worden. Ik ga daar geen getallen aan vastplakken, maar het klopt: daar werken nog duizenden mensen bij Rabo.”

Draijer zegt verder niet zozeer bankenconsolidatie in Nederland te verwachten. „Het landschap is hier aardig uitgekristalliseerd met drie banken met een duidelijke eigen identiteit en een groep kleinere banken die ook hun eigen rol spelen”, aldus de bestuurder die opgaat voor een nieuwe termijn. In Duitsland en Italië voorziet hij wel een consolidatie.