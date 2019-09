Reorganisatie bij kantoren Landal GreenParks

Landal GreenParks gaat reorganiseren op zijn kantoren in Nederland, Duitsland en Denemarken. Dat treft uiteindelijk 100 van de ongeveer 470 mensen die daar werken, zo bevestigde een woordvoerster na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Landal GreenParks is in Europa uitbater van zo’n 85 vakantieparken. Daarvan zijn er 55 in Nederland. De reorganisatie, die alleen de kantoren en niet de parken treft, moet begin 2020 afgerond zijn. Het bedrijf praat inmiddels al met de bonden over de ingreep, aldus de woordvoerster.

De stap wordt genomen omdat Landal GreenParks „toewerkt aan een andere interne structuur en zich wil richten op de ambitie om marktleider te blijven”. Daarbij worden „eenvoudige taken gestandaardiseerd of geautomatiseerd”.