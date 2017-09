Rentebesluit Fed staat centraal op beurzen

Het rentebesluit van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, lijkt het belangrijkste wapenfeit op de agenda van beleggers komende week. De Fed beslist woensdag over het al dan niet verder verhogen van de rente. Verder staan er een reeks macro-economische cijfers op de agenda. Mogelijke ijlen de geopolitieke spanningen zoals de provocaties door Noord-Korea en de recente aanslag in de metro in Londen nog na.

In een recent rapport van de Fed stond dat de meerderheid van de beleidsmakers liever nog even wacht met een verdere renteverhoging, omdat de inflatie in de VS achterblijft bij het gewenste niveau van bijna 2 procent. In maart en juni werd de rente al wel stapsgewijs genormaliseerd.

Naast het rentebesluit publiceert de Fed op woensdag ook zijn economische ramingen en verwachtingen voor de inflatie. Ook geeft Fed-preses Janet Yellen een toelichting op het besluit.

De week lijkt rustig te beginnen. Maandag is de agenda nagenoeg leeg. Europees statistiekbureau Eurostat meldt definitieve cijfers over de inflatie van de eurozone. Een dag later, op Prinsjesdag, is er op macro-economisch gebied meer reuring, met uit Europa onder meer cijfers over de bouwproductie, de lopende rekeningen en het vertrouwen in de economie door Duitse beleggers.

Vanuit de VS zijn cijfers over de import en export en woningbouw daags voor het rentebesluit vrijwel de laatste handvatten voor beleidsbepalers van de Fed om hun visie op te baseren. Woensdag volgen vooruitlopend op het rentebesluit nog cijfers over de woningverkopen. Verder worden die dag cijfers gemeld over de producentenprijzen, terwijl de Britten zich buigen over cijfers over de winkelverkopen. Stamcelbedrijf Esperite publiceert de resultaten over de eerste helft van 2017.

Beleggers in Nederland worden vooral donderdag bediend met onder meer cijfers over consumentenvertrouwen en - bestedingen. Verder maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de werkloosheid bekend en volgen data over bedrijfsinvesteringen en huizenprijzen. Ook vanuit Europa komen cijfers over het vertrouwen van consumenten. Verder buigt de Bank of Japan zich over zijn monetaire beleid.

De laatste dag van de week is gereserveerd voor ramingen over de economische groei in Nederland in het tweede kwartaal. Dat gebeurt ook in Frankrijk. Verder worden vrijdag de inkoopmanagersindex van Duitsland, Frankrijk, de eurozone en de VS gepubliceerd.