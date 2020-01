Rentebesluit en cijfers domineren Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag dicht bij huis gebleven. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve en een reeks resultaten van grote bedrijven als technologiereus Apple, vliegtuigbouwer Boeing en industrieel conglomeraat General Electric (GE). Verder werden ook de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten gehouden.

De Dow-Jonesindex eindigde de dag een fractie in de plus op 28.734,45 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 3273,40 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 9275,16 punten.

De Federal Reserve hield de belangrijkste rentetarieven gelijk en noemde het huidige beleid „passend”. Wel verduidelijkte Fed-president Jerome Powell dat de beleidsmakers niet gelukkig zijn met een inflatie die lang onder de 2 procent ligt. Dat biedt mogelijk ruimte voor een verdere renteverlaging na de drie van vorig jaar.

Apple werd 2,1 procent hoger gezet. Het bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten in de boeken gezet, vooral dankzij een sterke vraag naar zijn nieuwste iPhones in de feestdagenperiode. Een jaar geleden kwam Apple juist nog met een omzetwaarschuwing door een tegenvallende vraag naar iPhones.

Boeing (plus 1,7 procent) is het afgelopen kwartaal en over heel 2019 in de rode cijfers beland door de problemen met de 737 MAX. Die staat al sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes met het type in korte tijd. Boeing schat de totale kosten van de crisis rond de 737 MAX inmiddels op bijna 19 miljard dollar.

GE beleefde naar eigen zeggen een sterk slot van 2019. Het bedrijf wist met name bij zijn luchtvaartdivisie de winst flink op te schroeven en steeg ruim 10 procent op de beurs. Koffieketen Starbucks (min 2,1 procent) vreest dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China komende tijd een behoorlijk effect zal hebben op zijn resultaten. Ook fastfoodketen McDonald’s (plus 1,9 procent) houdt de deuren van veel Chinese restaurants gesloten. Chipbedrijf AMD werd 6 procent lager gezet nadat de prognoses van het bedrijf tegenvielen.

De euro was 1,1007 dollar waard tegen 1,1001 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 53,15 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder, op 59,67 dollar per vat.