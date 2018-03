Rente VS mogelijk sneller omhoog

Het is goed mogelijk dat de Federal Reserve (Fed) de rente in de Verenigde Staten sneller zal opvoeren dan nu het geval is. In een toelichting op de eerste rentestap dit jaar werd gewezen op de verbeterde economische omstandigheden die er mogelijk voor zorgen dat de rentes sneller worden verhoogd.

De Fed verhoogde woensdag de rente met een kwart procentpunt. Het belangrijkste tarief kwam door de zesde verhoging sinds eind 2015 op een bandbreedte van 1,5 procent tot 1,75 procent. Tot die eerste verhoging, ruim twee jaar geleden, stond de rente zeven jaar op nul procent. Het besluit tot een renteverhoging werd unaniem genomen. De financiële markten hielden over het algemeen al rekening met een verdere stijging.

Het was voor het eerst dat Jerome Powell als Fed-preses de beleidsvergadering voorzat. Hij nam in februari het stokje over van Janet Yellen. Naar verwachting zal de rente dit jaar nog in twee stappen verder worden opgevoerd. Sterke economische groei zou Powell er ook toe kunnen bewegen dit jaar in totaal vier renteverhogingen door te voeren.

De koepel van centrale banken gaat voor 2018 uit van een economische groei van 2,7 procent. Dat was eerder nog 2,5 procent. Ook de werkloosheid zal volgens de bestuurders verder dalen dan eerder geraamd. Nu gaat de Fed uit van 3,8 procent in het laatste kwartaal van dit jaar, tegen een eerdere raming van 3,9 procent. De kerninflatie zal de komende maanden op het niveau van net geen 2 procent blijven.