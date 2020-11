Rente Turkije als verwacht fors omhoog, lira wint aan waarde

De Turkse centrale bank heeft de rente in het land fors verhoogd. Het belangrijkste rentetarief ging van 10,25 procent naar 15 procent. Kort na de bekendmaking won de Turkse munt flink aan waarde. De lira was de afgelopen maanden sterk gedaald.

De rentestap betekende het eerste echte wapenfeit van de recent aangetreden bankgouverneur Naci Agbal. Op de financiële markten werd alom rekening gehouden met een verhoging van de rente. Dit omdat Agbal beloofde een transparant en ondersteunend beleid te voeren.

Dat Agbal de rente verhoogt, lijkt te suggereren dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan akkoord is met een andere aanpak om de lira te beschermen en de inflatie te beteugelen. Eerder zei de president juist dat de hogere rentes de reden waren voor de sterke inflatie, wat tegen de meest gangbare theorieën indruist.

Agbal kreeg een ingewikkelde financieringsstructuur van zijn voorganger Murat Uysal op zijn bord. Onder diens regime werden maatregelen aangekondigd om de waarde van de munt te stutten, maar Uysal koos er eerder voor om de rente ongemoeid te laten.

Volgens kenners was een sterk signaal van de nieuwe centralebankpresident noodzakelijk. Zeker omdat het al langer onrustig is in Turkije. Behalve de problemen met de lira en de hoge inflatie heeft het land ook te kampen met slinkende reserves aan buitenlandse deviezen.