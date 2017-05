Renewi verwerkt meer Nederlands bouwafval

Afvalverwerker Renewi, ontstaan uit de fusie van het Nederlandse Van Gansewinkel en het Britse Shanks, ziet een flinke groei van de hoeveelheid bouw- en sloopafval op de Nederlandse markt, aangejaagd door het herstel van de huizenmarkt. Dat meldde Renewi in zijn jaarcijfers.

Het bedrijf zag het volume aan afval en puin door bouw- en sloopwerkzaamheden in Nederland met meer dan 11 procent toenemen, wat het tweede jaar met groei op rij is. Voor de gehele afvalmarkt was een kleine volumestijging te zien.

De fusie van Shanks met Van Gansewinkel werd eerder dit jaar afgerond, waarna het nieuwe bedrijf werd omgedoopt in Renewi. Daardoor ontstond een grote Europese speler op het gebied van afvalverwerking en recycling met activiteiten in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.

Met de overname van Van Gansewinkel was een totale waarde gemoeid van 562 miljoen euro. Volgens Renewi verloopt de integratie van het bedrijf voorspoedig en laat Van Gansewinkel goede prestaties zien. De combinatie moet leiden tot 40 miljoen euro aan kostenbesparingen. Bij het bedrijf werken ruim 8000 mensen.

Renewi zag de omzet in het boekjaar dat in maart eindigde met 27 procent stijgen tot ruim 779 miljoen pond (900 miljoen euro). De cijfers van Van Gansewinkel over de maand maart werden in die resultaten verwerkt. De winst ging met 9 procent omhoog tot omgerekend 42 miljoen euro.