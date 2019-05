Renewi doet kleine overname in Nederland

Afvalverwerker Renewi heeft zijn positie in Nederland versterkt. De internationaal opererende onderneming maakte bekend Rotie Organics over te nemen, een bedrijf dat producten die over de datum zijn inzamelt, uitpakt en verwerkt. Financiële details over de deal werden niet gemeld.

De 45 medewerkers, het wagenpark van meer dan twintig trucks en de uitpakinstallatie van Rotie zijn onderdeel van de overeenkomst. De uitpakinstallatie van Rotie is gelegen tegenover een Amsterdamse vergistingsinstallatie van Renewi. Door de overname versterkt de afvalverwerker naar eigen zeggen zijn leidende positie op de Nederlandse markt voor organische producten.

Renewi, dat een notering heeft op de beurs in Londen, is in 2017 ontstaan na de fusie van de Shanks Group met Van Gansewinkel Groep. De onderneming heeft ruim 200 locaties verdeeld over negen landen in Noord-Amerika en Europa. Bij het bedrijf werken zo’n 8000 mensen.