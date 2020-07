Renault ziet verkoop met een derde dalen door corona

De Franse autofabrikant Renault heeft in het afgelopen halfjaar zijn verkopen met ruim een derde zien kelderen door de coronacrisis. In Europa werden 40 procent minder auto’s verkocht, waarmee de prestaties van de automaker onder het gemiddelde lagen van de markt in zijn geheel. Renaults budgetmerk Dacia liet met een daling van 48 procent de grootste verkoopkrimp zien.

Ook buiten Europa werd Renault geraakt door autoverkopen die stil kwamen te liggen doordat veel autodealers op slot moesten vanwege strenge overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Vooral in India en Brazilië daalden de verkopen fors, met respectievelijk 49 procent en 39 procent.

Het tweede halfjaar begint de autofabrikant naar eigen zeggen goed, mede door overheidssteunmaatregelen in Europa. „We hebben een hoog aantal orders, een goede voorraad en een stijgende prijspositionering”, aldus onderdirecteur Denis le Vot. Daarnaast steeg de verkoop van de elektrische Renault Zoe wereldwijd met 38 procent, met meer dan 42.000 verkochte voertuigen in het eerste halfjaar.

Renault heeft voor 5 miljard euro aan leningen afgesloten bij de Franse overheid om de coronacrisis te doorstaan. Om daarvoor in aanmerking te komen heeft het bedrijf al zijn dividend geschrapt. Het afzien van winstuitkering is een voorwaarde die Frankrijk aan bedrijven stelt voor het verkrijgen van de steun. Daarbij is de automaker van plan wereldwijd 14.600 banen te schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsplan.