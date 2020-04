Renault ziet omzet met een vijfde kelderen door corona

De Franse autofabrikant Renault heeft in het afgelopen kwartaal zijn omzet met een vijfde zien kelderen door de coronacrisis. De verkopen van auto’s in Europa daalden met meer dan een derde, waarmee de prestaties van de automaker onder het gemiddelde lagen van de markt in zijn geheel. Budgetmerk Dacia van Renault liet de grootste krimp in verkopen zien.

De opbrengsten van de autobouwer in het eerste kwartaal daalden met 19 procent tot 10,1 miljard euro. Autoverkopen kwamen stil te liggen doordat veel autodealers de voorbije periode op slot moesten vanwege strenge overheidsmaatregelen om het longvirus in te dammen. Daarnaast sloot Renault in maart veel van zijn Europese fabrieken. Deze gaan in Spanje en Portugal in april geleidelijk weer open.

Renault klopte recentelijk aan bij de Franse overheid voor noodhulp. Het bedrijf, waarin de Franse staat al een aandelenbelang heeft, is op zoek naar miljardenleningen met staatsgarantie. Om daarvoor in aanmerking te komen heeft Renault al zijn dividend geschrapt. Het afzien van winstuitkering is een voorwaarde die Frankrijk aan bedrijven stelt voor het verkrijgen van de steun.