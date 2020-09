Renault wil zich minder gaan richten op volume, meer op marge

Het Franse Renault wil zich minder gaan richten op de hoeveelheid auto’s die het bedrijf verkoopt, en meer op de winstmarge. Naast een divisie voor de merken Renault, Dacia en Alpine komt er daarom een tak voor „nieuwe mobiliteit”. Het is de eerste grote beslissing van de recent aangestelde topman Luca de Meo, die de Franse autogigant door de coronacrisis moet leiden.

Volgens De Meo, die in juli de touwtjes in handen kreeg, moet er een omschakeling komen „van een zoektocht naar volume naar een zoektocht naar waarde en winstgevendheid”. De afgelopen jaren behoorde de combinatie Renault-Nissan steevast tot de autoconcerns die jaarlijks de meeste nieuwe voertuigen verkocht.

De nieuwe bedrijfsstructuur moet ervoor zorgen dat „het mogelijk wordt om simpeler en meer klant- en marktgericht te werken”, aldus De Meo van Renault. De tak „nieuwe mobiliteit” heeft onder meer het fenomeen autodelen als speerpunt, via de Zity-app van het bedrijf. Een ander is de focus op elektrische auto’s, zoals de Renault Zoe.

Renault zette in de eerste jaarhelft een recordverlies in de boeken. Het bedrijf had last van de coronacrisis. In de eerste zes maanden van het jaar moest de autobouwer zijn fabrieken en showrooms een tijd dichthouden. Het Franse bedrijf, dat ook het Roemeense Dacia en sportwagenbouwer Alpine omvat, zag zijn verkopen daardoor met meer dan een derde dalen tot 18,4 miljard euro. Het nettoverlies kwam uit op 7,3 miljard euro, waarvan een groot deel op het conto kwam van Nissan. Renault bezit een minderheidsbelang van 43 procent in het Japanse bedrijf.

Eerder dit jaar maakte Renault al plannen bekend om wereldwijd 14.600 banen te schrappen en de productiecapaciteit met een vijfde te verlagen. Dat moet 2 miljard aan kostenbesparingen opleveren, waarvan 600 miljoen dit jaar al.