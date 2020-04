‘Renault wil twee fabrieken Spanje weer openen’

De Franse autofabrikant Renault is van plan twee fabrieken in Spanje weer te heropenen. Dat meldde de krant El Norte de Castilla. Die fabrieken waren eerder gesloten vanwege de coronacrisis.

Het gaat om de fabrieken in Sevilla en Valladolid. Het zou de bedoeling zijn dat er wordt begonnen met één dienst, aldus de voorzitter van Renault in Spanje. Volgens hem zijn die fabrieken vooral gericht op de export van auto’s naar buiten Europa. Renault kondigde in maart aan fabrieken in Spanje en elders in Europa te sluiten in verband met de uitbraak van het coronavirus. De regering in Madrid overweegt om de lockdownregels iets te versoepelen om de economie in bepaalde sectoren weer op te starten.