„Renault wil fusie met Nissan voor bod Fiat”

Renault wil gesprekken over een fusie met Nissan weer opstarten. Dat moet binnen een jaar gebeuren en is voor de Fransen de eerste stap naar een gezamenlijk bod op Fiat Chrysler, meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Het vertrouwen dat Renault en Nissan kunnen fuseren is toegenomen nu er een nieuw bestuur voor de al bestaande alliantie tussen de twee is geïnstalleerd. De gevallen topman Carlos Ghosn stuurde ook al aan op een fusie, maar stuitte op weerstand van de Japanners. En Ghosn, die in november in Tokio werd gearresteerd op verdenking van fraude, voerde een paar jaar eerder ook al gesprekken over een samengaan van Renault en Fiat Chrysler.

Het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler liet onlangs zelf weten open te staan voor een samenwerkingsverband of fusie. PSA Peugeot Citroën toonde daarop al interesse en er zouden ook gesprekken zijn geweest tussen die twee ondernemingen.