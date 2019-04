Renault vindt opmerkelijke declaraties Ghosn

Renault heeft enkele declaraties van de voormalige topman Carlos Ghosn gevonden die vragen oproepen. De Franse automaker maakte dat nieuws woensdag bekend na afronding van een onderzoek naar Ghosn. Volgens Renault leidden met name „banden met derden, omgang met belangenverstrengeling en bescherming van bedrijfsbezit” tot zorgen.

Renault spreekt in een verklaring van „dubieuze en geheimgehouden praktijken” die tegen de „ethische principes” van het bedrijf ingingen. De laatste bevindingen komen bovenop eerdere dubieuze zaken die Renault al bij de Franse justitie heeft gemeld.

Renault is schoon schip aan het maken nadat Ghosn in november in Japan was gearresteerd wegens fraude. Ook bij alliantiepartner Nissan zou de bestuurder geld van het bedrijf hebben gebruikt voor onder meer het bedrijf van zijn zoon en het collegegeld van zijn kinderen.

In Japan wacht Ghosn, die momenteel op borgtocht vrij is, mogelijk opnieuw een arrestatie. Hij zou miljoenen hebben weggesluisd via een autobedrijf in Oman.