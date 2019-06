Renault stelt beslissing over fusie dag uit

Automaker Renault heeft na de bestuursvergadering van dinsdag nog geen beslissing genomen over het fusievoorstel van branchegenoot Fiat Chrysler. De leiding van het Franse bedrijf komt woensdag weer bijeen om verder te praten over de deal, zo meldde Renault in een verklaring.

Het fusievoorstel, dat een week geleden door Fiat Chrysler werd gedaan, wordt volgens Renault met interesse bestudeerd. Op woensdag komen de beleidsmakers aan het einde van de dag weer bijeen. Bij een positief besluit kunnen onderhandelingen over een samengaan van de twee bedrijven beginnen.

Eerder zouden Frankrijk en Fiat Chrysler naar verluidt al een compromis hebben bereikt over de invloed van de Franse staat als Renault en de Italiaans-Amerikaanse automaker fuseren. Daarmee zou een belangrijke horde zijn genomen in het proces. Frankrijk heeft een belang van 15 procent in Renault en wilde ook bij een fusie de nodige invloed houden.