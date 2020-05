Renault schrapt 14.600 banen en verlaagt productie

Renault gaat wereldwijd 14.600 banen schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsplan. Verder verlaagt het bedrijf de productiecapaciteit met een vijfde. De Franse automaker heeft veel last van de coronacrisis, waardoor de vraag naar nieuwe auto’s is ingezakt.

In thuisland Frankrijk zullen 4600 banen verdwijnen. Dat komt neer op 10 procent van het totaal. De ingreep moet veelal via een vrijwillige vertrekregeling en met omscholing worden bereikt. Elders verdwijnen circa 10.000 banen. De automaker heeft wereldwijd 180.000 mensen in dienst.

Het bedrijf wil zijn kosten met 2 miljard euro per jaar verlagen. Dat komt neer op ongeveer een vijfde van alle vaste kosten die de automaker heeft. De plannen kosten bij elkaar zo’n 1,2 miljard euro.

Als gevolg van de plannen gaan een aantal fabrieken dicht. De productiecapaciteit gaat daardoor omlaag van 4 miljoen voertuigen naar 3,3 miljoen voertuigen per jaar. Renault lijkt vooral in Rusland in te willen grijpen. Over de toekomst van de Franse fabrieken liet de automaker zich nog niet uit.

Eerder deze week kondigden Renault en alliantiepartners Nissan en Mitsubishi een nieuwe strategie voor het samenwerkingsverband aan. Daarbij worden meer voertuigen gezamenlijk ontwikkeld en richten de drie bedrijven zich op andere regio’s.