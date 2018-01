Renault onttroont VW als grootste automaker

Volkswagen is afgelopen jaar onttroond als grootste verkoper van auto’s ter wereld. Het Duitse autoconcern deed het nog wel beter dan zijn Japanse rivaal Toyota, maar moest het afleggen tegen de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi.

Volkswagen bracht wereldwijd een eigen record van ruim 10,5 miljoen personenwagens en andere lichte voertuigen aan de man. Bij Toyota bleef de teller steken op 10,2 miljoen exemplaren, exclusief de zware trucks van Hino Motors. Het samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi was evenwel goed voor 10,6 miljoen auto’s.

Toyota gold lange tijd als de grootse automaker ter wereld. Ongeveer een jaar geleden nam Volkswagen de koppositie over. Dat Renault en Nissan nu opeens een flinke opmars doormaken en de hoogste plek op de ranglijst opeisen komt doordat de verkopen van Mitsubishi daar tegenwoordig ook meegeteld mogen worden. Dat was eerdere jaren nog niet het geval. Nissan nam in 2016 een aanzienlijk belang in die branchegenoot.

Overigens rapporteerden Volkswagen en Toyota zelf totaalcijfers van respectievelijk 10,7 miljoen en 10,4 miljoen wagens. Daarin waren echter ook de truckverkopen meegenomen.