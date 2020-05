Renault, Nissan en Mitsubishi komen met nieuwe strategie

De Frans-Japanse auto-alliantie van Renault, Nissan Motor en Mitsubishi Motors gaat dieper in de kosten snijden en de samenwerking verder uitbreiden om zo beter de crisis in de auto-industrie door het coronavirus tegen te gaan. Dat werd gemeld in een nieuw strategisch plan van de bedrijven.

Het gaat bijvoorbeeld om meer gebruik van onderlinge onderdelen en gezamenlijke inkoop om kosten te drukken. Daarnaast wordt meer ingezet op elektrisch en autonoom rijden. Daarbij gaat Nissan zich specifiek richten op zelfrijdende auto’s, neemt Renault het voortouw bij elektrisch aangedreven voertuigen en komt de focus bij Mitsubishi op plug-in hybrides te liggen.

Ook geografisch gaan de autobedrijven meer gefocust te werk. Daarbij richt Renault zich vooral op Europa, Rusland, Zuid-Amerika en Noord-Afrika, gaat Nissan voor de markten in China, Noord-Amerika en Japan en houdt Mitsubishi met name de blik op Zuidoost-Azië, waar het merk al een sterke positie heeft.

De drie autobouwers zijn hard geraakt door de coronacrisis omdat fabrieken stil werden gelegd en de verkopen kelderden. Er dreigt omvangrijk banenverlies bij de bedrijven. Renault heeft om miljardenhulp gevraagd bij de Franse overheid, die een grote aandeelhouder van het bedrijf is. Naar verwachting komt Renault vrijdag met plannen om kosten te besparen, waarbij fabrieken kunnen sluiten en banen verloren gaan.

Nissan zou wereldwijd ruim 20.000 banen willen schrappen, net als zijn dochtermerk Datsun. Daarnaast wordt volgens bronnen een fabriek Indonesië gesloten en wordt het mes gezet in de uitgaven aan marketing en onderzoek bij Nissan.