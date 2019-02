Renault keert vertrekregeling Ghosn niet uit

Automaker Renault keert een ruime vertrekregeling voor de gevallen topman Carlos Ghosn niet uit. De automaker denkt dat het uitbetalen van de bonus van circa 11 miljoen euro voor de nodige spanningen zal zorgen. Ghosn zit al enkele maanden vast in een Japanse cel op verdenking van fraude en werd uiteindelijk door Renault aan de kant geschoven.

Renault zei bij de publicatie van de jaarcijfers formeel dat Ghosn niet zal profiteren van een regeling gelijk aan twee jaar compensatie. Ook een aandelenbonus die in de jaren 2015 tot en met 2018 is toegekend, zal niet worden uitgekeerd. In totaal houdt Renault naar verluidt circa 30 miljoen euro in zijn zak.

Ghosn was niet alleen de baas van Renault, maar stond ook aan het roer van Nissan en aan die van de alliantie van die twee automakers met Mitsubishi. Ghosn zelf ontkent nog altijd iets verkeerd te hebben gedaan. De kwestie zorgt voor spanningen tussen de partijen. Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard voert de komende dagen in Japan onder meer overleg met de top van Nissan.

Renault sloot 2018 af met een lagere omzet en minder winst, onder meer door negatieve wisselkoerseffecten. De verkoop van auto’s die zijn uitgerust met een dieselmotor zwakte af. Verder liet het vertrek uit Iran zich voelen. Het Franse autoconcern nam die stap na het opzeggen van het atoomakkoord door de Verenigde Staten en hernieuwde sancties tegen Iran.

De jaaromzet van Renault daalde 2,3 procent tot 57,4 miljard euro. Onder de streep bleef voor de automaker bijna 3,5 miljard euro over. Dat was fors minder dan de 5,3 miljard een jaar eerder. De bijdrage van Nissan daalde met 1,3 miljard euro. Ook kende Renault in 2017 een eenmalige meevaller van 1 miljard euro.

De automaker werd ook voorzichtiger over de winst dit jaar. Het bedrijf rekent op een operationele winstmarge rond de 6 procent. Dat was afgelopen jaar nog minstens 6 procent. De verkopen zullen naar verwachting wereldwijd stabiliseren. Wel waarschuwt de automaker voor de eventuele gevolgen van de brexit, zeker als het om een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie gaat.