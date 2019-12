‘Rem op groei door onzekerheid milieuregels’

De onzekerheid over milieumaatregelen zet volgend jaar een rem op de volumegroei in verschillende sectoren. Dat concluderen economen van ABN AMRO in hun Sectorprognoses 2020-2021. In de bouw, industrie en de agrarische sector zal volgens de economen sprake zijn van krimp.

In de landbouw drukken de stikstofmaatregelen vooral hun stempel op de melkveehouderij. ABN AMRO verwacht onder meer een krimp van de melkveestapel. Daarbij zal ook het aantal melkveebedrijven afnemen. Al met al rekent de bank op een krimp van 0,5 procent.

De bouwsector zal volgend jaar 2 procent krimpen, tegen een groei van 4 procent dit jaar. Dit komt onder meer door het uitblijven van een definitieve oplossing voor de stikstof- en PFAS-crisis. Vooral de grond-, wegen- en waterbouw zal flink krimpen.

Ook in de industrie en transportsector worden de problemen gevoeld. Een krimp van de bouwproductie zal volgens ABN AMRO leiden tot een dalende vraag naar bouwmaterialen, grondstoffen, gereedschap en bouwmaterieel. Voor de industrie rekent de bank op 1,5 procent teruggang. De groei in de transport en logistiek wordt op 0,5 procent geraamd.

Sectoren die geen last hebben van stikstof- of PFAS-problemen zullen volgens ABN AMRO goed presteren. In de IT-sector zal ondanks het aanhoudende personeelstekort sprake zijn van 7 procent groei. Ruim 41 procent van de IT-bedrijven geeft aan moeite te hebben geschikt personeel aan te trekken.