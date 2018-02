RELX wordt volledig Brits bedrijf

RELX, het voormalige Reed Elsevier, wordt op papier een volledig Brits bedrijf. De informatieleverancier en data-analysebedrijf kondigde aan de structuur van de houdstermaatschappij te wijzigen, waarbij de aandelen van het Nederlandse RELX NV worden omgezet in Britse aandelen RELX PLC. De beursnoteringen in Amsterdam, Londen en New York blijven behouden.

De wijziging heeft geen impact op kantoren, activiteiten of personeel. Het hoofdkantoor van RELX was al gevestigd in Londen. De wetenschappelijke tak van RELX blijft ook na de structuurwijziging in Amsterdam gevestigd. Een woordvoerder benadrukte dat belastingwetgeving, die in doorsnee in het Verenigd Koninkrijk iets soepeler is, geen rol heeft gespeeld in de beslissing waarover al jaren op de achtergrond discussie wordt gevoerd. RELX blijft volgens hem ook gewoon in Nederland belasting betalen.

Onlangs presenteerde het nieuwe kabinet-Rutte de plannen de dividendbelasting af te schaffen. Dat moet de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland voor grote bedrijven vergroten. Concerns als Unilever en Shell, die ook Nederland-Brits zijn, zouden daarop hebben aangedrongen. Unilever overweegt ook om de huidige duale structuur te wijzigen.

De nieuwe structuur van RELX moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn doorgevoerd, na goedkeuring van de aandeelhouders. Volgens voorzitter Anthony Habgood komt de wijziging ook de transparantie weer ten goede.

RELX deed de aankondiging tezamen met de publicatie van de jaarcijfers. De informatieleverancier sloot 2017 af met de hoogste omzet ooit. Bij alle onderdelen van de RELX was sprake van een opleving. Ook de winst viel hoger uit. Bij de printdivisie ging de omzet wel weer omlaag. De onderliggende omzet van RELX steeg met 4 procent tot 8,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst viel met ruim 2,6 miljard euro circa 6 procent hoger uit.

Voor 2018 gaat RELX uit van verdere groei van zowel de omzet als de operationele winst. Daarnaast kondigde het bedrijf aan dit jaar, net als afgelopen jaar, voor 700 miljoen pond aan eigen aandelen in te zullen kopen. Daarvan is volgens RELX in al 100 miljoen pond gerealiseerd.