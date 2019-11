’Relatief meer zzp’ers dan bij de buren’

Nederland telt naar verhouding bijna twee keer zoveel zelfstandigen als in de aangrenzende Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Ook vergeleken met België ligt het percentage zelfstandigen hier hoger.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek in samenwerking met de statistiekbureaus van Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en België. Vorig jaar werkte in Nederland 17 procent van de 25- tot 65-jarige werkzame beroepsbevolking als zelfstandige. In de genoemde Duitse deelstaten ging het slechts om 9 procent en in België om 13 procent.

Ook in alle Nederlandse provincies aan de grens met Duitsland liggen de percentages zelfstandigen hoger dan in de regio’s aan de Duitse zijde van de grens. De vergelijking is puur gemaakt op basis van percentages en het gaat niet om absolute aantallen.