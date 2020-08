Relatie 1 op 5 millennials lijdt onder geldstress

Millennials hebben vaker geldstress in hun relatie dan ouderen. Van de Nederlanders tussen 18 en 45 jaar ervaart bijna 20 procent relatiestress. Vooral de persoonlijke uitgaven van de partner zijn een bron van ergernis, gevolgd door dagelijkse boodschappen en uitgaven voor de woning, inrichting en tuin.

Een kwart van hen heeft het afgelopen jaar daar ook problemen door gehad met hun partner, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van ABN AMRO onder meer dan 1000 Nederlanders.

Volgens het onderzoek komt dat omdat millennials relatief meer grote uitgaven doen zoals voor een huis, voor de komst van een kind en voor andere levensgebeurtenissen. Ouderen kibbelen veel minder over geld, gemiddeld is dat maar 8 procent.

Een op de vier Nederlanders met een relatie geeft in het onderzoek aan zich met de uitgaven van zijn of haar partner te bemoeien. Daarvan doen de millennials dit bijna twee keer vaker dan oudere generaties. De reden daarvoor is dat zij een gezamenlijke huishouding het belangrijkst vinden, maar ook omdat de partner volgens 20 procent van de ondervraagde millennials onzinnige uitgaven doet. Uit het onderzoek komt naar voren dat mannen zich veel meer zorgen maken over het uitgavenpatroon van hun partner dan vrouwen.