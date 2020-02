„Rekenrente pensioenen ter discussie”

De onderhandelaars over het pensioenakkoord sturen aan op een grote uitruil waarbij minister Koolmees (Sociale Zaken) bereid is de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden opgeven.

Dat meldde de Telegraaf woensdag op basis van informatie van betrokkenen.

Op een besloten overleg van de vakbonds- en werkgeversvoorzitters met Koolmees is volgens de krant besloten een geheel nieuw pensioenmodel te onderzoeken dat buiten de kaders van het pensioenakkoord gaat. Door de snel dalende rente blijft het pensioen uit dat akkoord zeer instabiel.

„In één van de denkrichtingen spelen pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Deze uitruil is opmerkelijk, want in het pensioenakkoord is nog expliciet vastgelegd dat er gerekend wordt met de marktrente en dat de ingelegde pensioenpremie direct wordt omgezet in „een voorwaardelijke, stabiele pensioenaanspraak.”