Rekenkamer EU: lidstaten moeten beter luisteren naar Brussel

De EU-lidstaten zijn laks met het opvolgen van de jaarlijkse beleidsadviezen uit Brussel over hun economische en begrotingsplannen. Slechts gemiddeld 26 procent van de aanbevelingen van de Europese Commissie wordt volledig of grotendeels uitgevoerd, maar met bijna een derde doen de regeringen weinig of niets, stelt de Europese Rekenkamer.

De EU-controleurs onderzochten „in detail” wat er tussen 2011 en 2018 in zes lidstaten, waaronder Nederland, is gedaan met de aanbevelingen. Den Haag wordt bijvoorbeeld al jaren zonder resultaat aangespoord iets te doen aan de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente, de hoge schulden bij huishoudens en de woningmarkt. Naast Nederland werden ook België, Finland, Oostenrijk, Italië en niet-euroland Hongarije onder de loep gelegd.

Volgens het rekenkamerlid voor Nederland Alex Brenninkmeijer moeten de lidstaten meer doen met de Brusselse adviezen over structurele hervormingen, terwijl de Europese Commissie zich harder kan opstellen. Het dagelijks EU-bestuur moet ook beter communiceren en aangeven waarom ze voorrang geeft aan bepaalde hervormingen in een land. „Maar het ligt gevoelig”, aldus Brenninkmeijer. Er is spanning tussen de nationale soevereiniteit over begrotingsbeleid en de commissie die zich daarmee bemoeit, erkende hij bij de presentatie van het rapport.

Brussel kan geen economisch beleid aan een land opleggen. Het schenden van de regels voor begrotingstekorten of staatsschuld kan wel worden bestraft, onder meer door een boete op te leggen. Dat is nog nooit gebeurd. Vanwege de impact van de coronapandemie op de economie zijn die regels tijdelijk opgeschort. Het onderzoek van de Europese Rekenkamer werd voltooid voor de corona-uitbraak.