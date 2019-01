Rekening snel betalen: kwestie van fatsoen

Verzekeraar Nationale Nederlanden belooft zijn rekeningen sneller te betalen. Het committeert zich, samen met onderzoeksinstituut TNO en payrollbedrijf WePayPeople, aan het initiatief Betaalme.nu.

Initiatiefnemer Joost van den Hondel van Betaalme.nu is blij met de nieuwe deelnemers. „Dat drie organisaties van dit kaliber zich aansluiten bij het initiatief, laat zien dat er oog is voor het probleem waar wij tegen strijden. Het sneller betalen van facturen door grote opdrachtgevers is van groot belang voor kleine ondernemers”, zegt hij.

Wettelijk is de uiterlijke termijn om rekeningen te betalen zestig dagen. Veel te lang, vindt de belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland. „Het is een kwestie van fatsoenlijk zakendoen om facturen vlot te betalen. Dertig dagen vinden we een mooie termijn”, zegt een woordvoerder.

Onwil

MKB-Nederland merkt dat het bewustzijn bij grote bedrijven van hun betalingsgedrag langzaam toeneemt. „Het is een onderwerp dat al tien jaar speelt. Vooral in crisistijd komt het water kleine ondernemers echt aan de lippen te staan door een langzame afhandeling van rekeningen”, zegt de woordvoerder.

Van den Hondel denkt dat het geen onwil is die bij grote organisaties vaak leidt tot trage betalingen. „Meerdere mensen binnen een organisatie moeten een factuur goedkeuren voordat die wordt afgehandeld. Om dit te veranderen, moeten allerlei bedrijfsprocessen aangepast worden en dat kost veel tijd. Maar de wil om kleine ondernemers snel te betalen is er zeker.”

Van den Hondel krijgt dagelijks klachten binnen van kleine bedrijven dat rekeningen lang blijven openstaan. „Het is voor deze ondernemers echt funest als grote opdrachtgevers lang wachten met betalen. De organisaties die zich aangesloten hebben bij het initiatief, betalen gemiddeld binnen dertig dagen.”

Op de website Betaalme.nu is per deelnemer te zien op welke manier een organisatie bijdraagt aan een snelle factuurafhandeling. Zo meldt de Rabobank dat die inmiddels 90 procent van zijn facturen binnen dertig dagen betaalt. Shell zegt toe al zijn facturen binnen zestig dagen af te handelen, maar kleine bedrijven die minder dan een ton per jaar in rekening brengen, krijgen binnen dertig dagen hun geld.

Van den Hondel startte in 2015 met Betaalme.nu, met als doel om 500 grote bedrijven te bewegen hun facturen binnen dertig dagen te voldoen. Na vier jaar staat de teller op 59. „Er is nog een lange weg te gaan. Maar ik zie dat steeds meer bedrijven zich inspannen om facturen sneller te betalen. Dat geeft hoop en ik blijf streven naar 500 organisaties.”

Een opvallende naam op de lijst is die van gemeente Rotterdam. „Gemeenten hebben de wettelijke plicht om binnen dertig dagen hun rekeningen te betalen. De gemeente Rotterdam betaalt nog sneller en onderschrijft de ambitie van ons initiatief. Vandaar dat die ook op onze deelnemerslijst staat.”