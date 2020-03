Reizigers KLM kunnen tijdelijk alle reizen kosteloos omboeken

KLM biedt alle reizigers die een vlucht hebben geboekt in de komende weken de mogelijkheid om deze kosteloos om te boeken. Volgens de onderneming voeren steeds meer landen vanwege het nieuwe coronavirus uit voorzorg strengere reisbeperkingen in. Dit kan gevolgen hebben voor geplande reizen. Bij zusterbedrijf Air France is een soortgelijke regeling van kracht.

Doorgaans rekenen KLM en Air France tussen de 70 en 150 euro wijzigingskosten. Voor boekingen tot en met 30 maart en voor reizen met vertrek tot en met 30 mei vervallen de kosten voor het omboeken. Als een nieuwe reis duurder uitvalt, moet het verschil wel worden bijgelegd.

Als reizigers besluiten een reis te annuleren, ook na 30 mei, dan krijgen ze een tegoedbon die tot een jaar na uitgifte inwisselbaar is voor een ticket bij KLM, Air France en partner Delta Air Lines.