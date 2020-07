Reizen naar Amish zit er nog niet in

Net als veel andere kleine zelfstandigen werd ook Laura’s Quilt-Atelier flink geraakt door de crisis. Laura Strating-Janssens gaf workshops, cursussen en lezingen over quilts en zeker vier keer per jaar leidde ze reizen naar de Amish in de Verenigde Staten. Die omzet viel, toen het coronavirus de kop opstak, helemaal weg.

De in 1962 in Kampen geboren Strating was altijd al handig met naald en draad. Toen het jonge gezin tijdelijk naar Curaçao verhuisde, werd de kiem gelegd voor haar latere werk. „Mijn man Henk werkt voor een internationaal accountantskantoor. Mijn moeder gaf me toen een handwerktijdschrift. Ik varieerde wat op een patroon door een quilt te maken met een Antilliaans plattelandshuisje.”

Terug in Nederland werd Strating ziek en kon haar werk als leerkracht „vanwege allergieën voor groei en bloei” niet meer uitoefenen. „Toen heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt door vanuit huis stoffen voor quilts te verkopen, quilt-les te geven, workshops te organiseren en lezingen te houden.” Gelukkig zijn de gezondheidsklachten later beheersbaar geworden.

De Stratings gingen ooit als gezin op vakantie naar Amerika, naar de Amish en hun quilt-cultuur. „Door de kennis van quilts raakte ik snel met vrouwen aan de praat en mijn christenzijn hielp enorm bij het opbouwen van een band. Toen ik daarover repte tijdens mijn cursussen, ontstond de vraag naar georganiseerde reizen.”

Charme

Nu reist Strating met haar groepen naar bestemmingen als Pennsylvania, Canada en plaatsen waar grote quilt-shows zijn. Ze raakt op stoom over haar programma: „Bij Amish thuis over de vloer komen is de charme. Eerst waren het vooral de quilts, maar gasten die al vaker meegingen willen ook weleens wat anders. Toen ontdekte ik het maken van hoofdkapjes van klederdracht. De laatste tijd heb ik de lokale keuken ontdekt, daar zijn ook heel leuke dingen te doen.”

Strating overnacht met haar groepen vaak in een bed & breakfast van Mennonieten, verwanten van de Amish. De organisatie van dit verblijf is een kunst op zich. „Soms moesten vrouwen om gasten te herbergen toestemming krijgen van de bisschop om een iPad te hebben, die nodig was voor boekingen en klantcontact. Bellen is echt heel lastig.”

Op het thuisfront dwong de groei van de business tot veranderingen. „We woonden eerst in Amersfoort op de stadsmuur, daar had ik ook een stoffenwinkel. Vanwege de vele cursussen en workshops zijn we uitgeweken naar Diever, waar we een grote voormalige dokterswoning konden kopen. Daar kunnen we grotere groepen herbergen. Met de winkel ben ik gestopt.”

Verder trekt Strating met lezingen het land door. Normaal gesproken, als in de zomermaanden deze programma’s stilliggen, verhuurt ze haar huis met acht kamers als bed & breakfast.

In maart viel alles weg door de crisis. Cursusgeven kon niet meer, lezingen werden afgezegd, reizen moesten geannuleerd. „Dat was een nare periode. Niet iedereen reageerde even prettig. Soms voelde ik me een beetje afgedankt, terwijl ik er ook niets aan kon doen. Mensen wilden hun geld terug, terwijl ik van de KLM alleen vouchers kreeg. Mensen realiseerden zich niet dat voor mij alle inkomsten wegvielen.”

Snel geregeld

Gelukkig kwam Strating in aanmerking voor een bedrag van 4000 euro in de eerste steunronde. Hiermee kon ze haar vaste lasten doorbetalen. Daarnaast viel ze onder de NOW-regeling zodat ze haar personeel van loon kon voorzien. „Het was allemaal verbazend snel geregeld.”

Haar verlies aan inkomen was groter dan de steun, maar na Hemelvaartsdag zijn ze hun huis eerder dan anders weer als bed & breakfast gaan verhuren, nu volgens de RIVM-normen. „Het loopt nu als een trein. Na de zomer begin ik weer voorzichtig met de andere activiteiten, al zit reizen naar de Verenigde Staten er helaas voorlopig nog niet in.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommigen profiteren juist. Deel 20 in een serie. Volgende week deel 21.

Serie

Bedrijf & corona

Bedrijf: Laura’s Quilt-Atelier / Amish Reizen BV

Waar: Diever

Activiteit: special interest-reizen, cursussen, workshops, lessen, lezingen

Sinds: 2003

Aantal medewerkers: 1 en een parttime huishoudelijke hulp

Omzet: omzet viel aanvankelijk geheel weg