Reissector wil soepelere coronaregels voor tourbussen

Brancheorganisatie ANVR vraagt de overheid de coronaregels voor touringcarbedrijven op korte termijn te versoepelen. Naast vliegtuigen zijn ook touringcars namelijk uitgerust met een hoogwaardig klimaatsysteem.

„Zo’n 90 procent van alle bussen staat nu al maanden stil. Bij hen staat veilig, gezond en verantwoord reizen natuurlijk hoog in het vaandel. En dat kan, ook per bus”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. Zo hebben Nederlandse busreisorganisaties zichzelf een volledig pakket aan maatregelen opgelegd om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Er zijn aangescherpte procedures voor ventilatie en airconditioning, reizigers moeten mondkapjes dragen in de bus en er zijn vaste in- en uitstapprocedures.

Op het Malieveld in Den Haag protesteerden woensdag honderden touringcarchauffeurs tegen het coronabeleid van het kabinet. Zij vinden dat de coronaregels voor hen strenger zijn dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart.

Ook vraagt de reissector tientallen luchtvaartmaatschappijen om reizigers geld terug te geven voor een geannuleerde vlucht. Nu lopen passagiers het risico bij faillissement van de maatschappij met lege handen of een ongedekte voucher achter te blijven. Ook reisorganisators kunnen dan de dupe worden.

Oostdam stelt voor om deze „buitengewoon onjuiste en oneerlijke situatie” op te lossen door met een kleine heffing op de vliegticketprijs van circa 0,25 eurocent een ticketgarantieverzekering te realiseren. Dat plan, dat de ANVR samen met de ANWB, Consumentenbond en garantiefonds SGR aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aanbiedt, is vergelijkbaar met wat in Denemarken al een beproefd model lijkt. Ook vraagt ANVR de minister maatschappijen erop aan te spreken dat ze nog steeds de geldterugoptie niet aanbieden.