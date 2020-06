Reissector blij met ‘opsteker’ zomervakanties

De Nederlandse reissector is blij dat reizen naar een groep Europese landen vanaf halverwege deze maand weer mogelijk is. „We hebben in een diep zwart gat zitten kijken, waarin we dachten heel de zomer geen reizen te kunnen aanbieden en misschien zelfs langer, dus dit is een mooie opsteker”, vat topman Mattijs ten Brink van Sunweb samen. „We kunnen nog niet overal heen, maar dit is een mooie start.”

Ten Brink verwacht dat de zomer wel wat rustiger zal zijn dan anders. Enerzijds kunnen we nog niet naar alle landen, anderzijds zijn er ook best wel wat mensen die zullen besluiten om dit jaar niet of niet naar het buitenland op vakantie te gaan, denkt hij. Het naseizoen kon wel eens relatief druk worden, verwacht Ten Brink. „We zagen de afgelopen tijd al een behoorlijke stijging van het aantal boekingen voor de maanden september, oktober en november. We verwachten dat er bestemmingen zijn die langer open zullen blijven dit jaar om zo nog iets van de verloren omzet uit het voorjaar goed te maken.”

Belangrijke landen die nog ontbreken in het rijtje van landen die een ‘geel reisadvies’ krijgen zijn Griekenland en Turkije. Griekenland heeft Nederland nog niet op de lijst gezet van landen van waaruit reizigers zonder quarantaine welkom zijn, Turkije ligt buiten Europa en blijft daarom voorlopig op oranje staan. Corendon-topman Steven van der Heijden verwacht dat er voor Turkije snel een uitzondering wordt gemaakt, zei hij bij Hart van Nederland. „Turkije wil graag en heeft zijn zaakjes goed op orde. Ik heb goede hoop.”

Turkije is voor Nederlandse reisorganisaties een belangrijk land. Nu dat nog dicht blijft, is Corendon vooral blij dat reizen naar Bulgarije en Curaçao weer door kunnen gaan. Sowieso hoopt Van der Heijden op flink wat boekingen de komende dagen. „Er was vandaag al meer belangstelling dan andere dagen.”

Brancheorganisatie ANVR is blij met de openstelling, maar teleurgesteld over het beperkte aantal landen waar Nederlandse vakantiegangers heen mogen. Voorzitter Frank Oostdam denkt wel dat de voorzichtige openstelling voor zijn leden het verschil kan maken tussen omvallen en overleven. „Veel reisbedrijven kunnen nu tenminste nog een beetje profiteren van het zomerseizoen. En ook de consument kan lekker genieten van zijn welverdiende vakantie.”