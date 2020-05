Reisconcern TUI schrapt 8000 banen vanwege coronacrisis

Reisconcern TUI gaat wereldwijd 8000 banen schrappen om overeind te blijven in deze coronacrisis. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand. Volgens de grootste aanbieder van pakketreizen ter wereld, die onder meer in Nederland actief is, is het nodig om de kosten fors terug te brengen, aangezien er deze zomer waarschijnlijk veel minder mensen op vakantie zullen gaan.

Het is nog onduidelijk in welke landen de banen precies verdwijnen. TUI probeert komende tijd meer in te zetten op het aanbieden van vakanties dichter bij huis en hoopt dat er aan het einde van de zomer weer een heropleving voor de toeristische sector inzit.

De Chinese tak van het bedrijf is al weer heropgestart en biedt nu binnenlandse reizen en vluchten aan. De eerste Duitse hotels gaan de komende dagen weer open en Europese bestemmingen staan volgens topman Fritz Joussen klaar om vakantiegangers te verwelkomen. „Mensen willen reizen. Het seizoen begint later, maar kan langer duren”, aldus Joussen.