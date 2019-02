Reisbureauketen TravelXL gaat grens over

Reisbureauketen TravelXL breidt uit naar België. Zeventien Vlaamse reisbureaus sluiten zich bij het Nederlandse bedrijf aan, waardoor de keten straks 77 vestigingen telt. De nieuwe reisbureaus waren eerder onafhankelijk of afkomstig van andere ketens.

TravelXL is naar eigen zeggen de derde reisbureauketen van Nederland. Maar de reismarkt houdt niet op bij de landsgrenzen, benadrukt bestuurder Ronald Raadsheer. Volgens hem zullen Nederland en België op dit vlak steeds meer naar elkaar toegroeien.

„Immers de individuele markten zijn te klein in Europa om zelfstandig met enige importantie te kunnen blijven bestaan.” Raadsheer verwijst hierbij ook naar grotere reisbedrijven als TUI, Thomas Cook, Sunweb en Corendon die reeds over een Benelux-organisatie beschikken of nauw samenwerken met Belgische zusterorganisaties.

Anno 2019 is er in de ogen van Raadsheer overigens nog steeds veel vraag naar fysieke reisbureaus. Er zijn volgens hem veel mensen die vakanties op het oog hebben die niet zo makkelijk te boeken zijn via het internet. Bij TravelXL werken meer dan tweehonderd mensen en de jaaromzet bedroeg vorig jaar ruim 110 miljoen euro.