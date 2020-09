Reisbranchevereniging sleept vliegmaatschappij voor de rechter

Reisbranchevereniging ANVR sleept de luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc voor de rechter. Volgens de organisatie wacht de Marokkaanse vliegmaatschappij te lang met het terugbetalen van niet-uitgevoerde vluchten. Dit levert onder andere voor reisorganisaties problemen op, omdat zij klanten bij het annuleren van hun reis door corona de keuze moeten bieden tussen het geld terugkrijgen of een voucher.

Royal Air Maroc is de eerste luchtvaartmaatschappij waartegen ANVR een vordering heeft ingediend bij de rechtbank. De branchevereniging waarschuwt dat het geduld ook op is met luchtvaartmaatschappijen Aeroflot, El Al, Air Transat en enkele andere maatschappijen.

Volgens een zegsvrouw van ANVR krijgen aangesloten reisorganisaties soms te horen dat ze nog jaren moeten wachten voordat ze geld terugkrijgen voor geschrapte vluchten. „Touroperators komen in de knel”, legt ze uit. „Zolang ze geen geld terugkrijgen van vliegmaatschappijen, moeten ze tegen de klant zeggen: sorry ik kan niet betalen want ik heb mijn geld nog niet.”

Naast het veel te laat terugbetalen van tickets voor geschrapte vliegreizen, stellen de genoemde luchtvaartmaatschappijen volgens ANVR ook eisen voor het gebruik van vouchers die helemaal niet kunnen. Zo zouden vouchers van de maatschappijen alleen geldig zijn voor dezelfde passagiers, of alleen op hetzelfde traject. Ook worden tegoedbonnen gegeven voor data die buiten het geboekte hoogseizoen liggen, aldus ANVR.

Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden volgens de branchevereniging helemaal niet aan om geannuleerde reizen terug te betalen na afloop van de voucherperiode, klaagt ANVR. De Europese Commissie benadrukte dit voorjaar nog dat vliegmaatschappijen hun klanten altijd de keuze moeten bieden om geld terug te krijgen, ook in coronatijd.