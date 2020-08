Reisbranche wil ‘voucherbank’ met steun van overheid

Reisbranchevereniging ANVR pleit voor het instellen van een zogeheten voucherbank. Reisaanbieders zouden via die door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beheerde instelling geld moeten kunnen lenen bij de overheid voor het terugbetalen van reisvouchers. Dat geld zouden ze dan in een aantal jaar terug moeten kunnen betalen, waardoor de klap van de vouchers over meerdere jaren kan worden uitgesmeerd.

ANVR en SGR hebben het idee voor die voucherbank neergelegd bij het ministerie voor Economische Zaken. Ze wijzen erop dat de door de branche uitgegeven vouchers hoe dan ook een keer terug moeten worden betaald. Om bedrijven daardoor niet alsnog te laten omvallen, zou de gespreide betaling moeten worden ingevoerd.

Verder pleit ANVR voor meer steun dan in de uitgelekte plannen voor de derde NOW-regeling zijn gesteld. „Een lagere NOW-overheidsbijdrage van 70 tot 80 procent helpt veel reisbedrijven helaas onvoldoende en zal hun wellicht alsnog de das om doen”, vindt adjunct-directeur Walter Schut.