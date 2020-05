‘Reisbranche valt om bij massaal terugvragen geld’

De Nederlandse reissector valt om als klanten massaal hun geld terug zouden vragen wegens geannuleerde reizen door het coronavirus. Met die waarschuwing komt de brancheorganisatie ANVR na een uitspraak van de Europese Commissie.

De commissie oordeelde dat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties verplicht zijn gedupeerde reizigers geld terug te geven als ze geen voucher willen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) verzocht Brussel samen met Europese collega’s juist tijdelijk ‘coronavouchers’ toe te staan.

De ANVR wijst erop dat aangesloten touroperators al honderdduizenden reizen moesten cancelen door de virusuitbraak. Het is eenvoudigweg niet mogelijk om klanten daar meteen voor terug te betalen. „Dan valt de reisbranche om en staan er 20.000 mensen op straat. Uiteindelijk wil de consument toch op vakantie”, zegt een woordvoerster.

Vouchers voor pakketreizen die ANVR-leden aanbieden worden gedekt door het garantiefonds SGR. Dat betekent dat consumenten niet met lege handen komen te staan als ze een voucher hebben van een reisbureau dat alsnog failliet gaat, benadrukt de zegsvrouw. De reisbranche hoopt dan ook dat gedupeerde reizigers alsnog voor coronavouchers kiezen in plaats van geld.

„De uitspraak van de Europese Commissie is juridisch juist, maar getuigt niet van realiteitszin”, vult Corendon-topman Steven van der Heijden aan. Veel van het geld dat klanten bij het boeken van een vakantie hebben overgemaakt, is namelijk al lang uitbetaald aan hotels die daarvoor vroegboekkorting geven.

Volgens Van der Heijden is er wel een lichtpuntje voor aanbieders van pakketreizen als Corendon. Dankzij de SGR-garantie accepteren volgens hem veel mensen coronavouchers. „Op de 140.000 klanten van wie de reis is geannuleerd hebben we welgeteld één dagvaarding ontvangen van een reiziger die zijn geld terug wil.”

Zo’n garantiefonds bestaat nog niet voor geannuleerde vluchten van luchtvaartmaatschappijen. Zij zouden miljarden euro’s extra kwijt zijn als ze direct geld terug moeten betalen. De ANVR is daarom blij dat de Europese Commissie de aanbeveling doet om ook een garantiefonds op te zetten voor luchtvaartvouchers.