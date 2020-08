‘Reisbeperkingen desastreus voor luchtvaart in Europa’

De reisbeperkingen die vanwege het coronavirus zijn opgelegd, hebben desastreuze gevolgen voor de luchtvaart in Europa. Dat meldt brancheorganisatie ACI Europe op basis van cijfers uit het tweede kwartaal. Het passagiersverkeer op Europese luchthavens kwam in het tweede kwartaal bijna volledig tot stilstand met een daling van 96,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

Ook werden in het tweede kwartaal 23 procent minder vrachtvluchten uitgevoerd. In het eerste half jaar was de daling van het verkeer het minst in de Europese landen die buiten de EU vallen, omdat daar minder strenge lockdowns werden ingesteld. Ook op binnenlandse routes was de daling van het aantal vluchten minder hevig in niet-EU-landen, met name in Rusland, Noorwegen en in mindere mate Turkije.

Het meest bezochte vliegveld in Europa was in juni Moskou-Domodedovo met 716.800 passagiers. Normaal gesproken staat London-Heathrow op de eerste plaats, maar dat vliegveld moest het met de elfde plek doen. Slechts 350.700 passagiers kwamen naar het Britse vliegveld, vergeleken met 7,2 miljoen in juni vorig jaar. Schiphol, dat normaal gesproken het derde drukst bezochte vliegveld van Europa is, kwam op plek zeven met 471.800 reizigers in juni.

Na de opheffing van reisbeperkingen medio juni, was het herstel van het aantal vluchten trager dan ACI verwachtte. Het verkeer in het Europese luchtvaartnetwerk was ook in juli laag, zo’n 78 procent lager dan dezelfde maand vorig jaar. Nu verschillende Europese landen opnieuw reisbeperkingen opleggen, vertraagt het tempo van het herstel verder, aldus ACI.

„Het herstel verloopt veel te traag en onzeker”, stelt topman Olivier Jankovec. „Ondanks wanhopige pogingen om hun kosten te drukken, verliezen Europese luchthavens geld, en dat in de drukke zomerperiode. Dit belooft niet veel goeds voor de komende maanden. Als het herstel niet aanzienlijk versnelt, zullen veel vliegvelden simpelweg zonder geld komen te zitten”.