‘Reisaanbieders schieten tekort met informatie over pakketreizen’

Reisorganisaties en reisbureaus schieten vaak tekort met het verstrekken van informatie over pakketreizen, meldt de Consumentenbond. Consumenten zijn vaak niet goed op de hoogte van hun rechten bij bijvoorbeeld annuleringen, negatieve reisadviezen en faillissementen. Dit terwijl ze verplicht zijn om een standaardtekst en een link naar een standaardformulier te tonen.

De Consumentenbond deed een steekproef onder vijftien onlinereisaanbieders. Een derde van de onderzochte organisaties liet de verplichte standaardtekst tijdens het boeken zien. Zes aanbieders gaven voor de definitieve boeking een linkje naar het verplichte standaardformulier. Ook geven zes van de onderzochte reisorganisaties voor het afronden van de boeking duidelijkheid over de annuleringskosten.

Corendon en Expedia scoorden op alle punten goed. KLM, Prijsvrij, Sunweb, Transavia Holidays en Treinreiswinkel schoten op alle punten tekort.

D-Reizen, De Jong Intra, KLM, Prijsvrij, Transavia, TUI, VakantieXperts en Vliegwinkel pasten, nadat de Consumentenbond om opheldering had gevraagd, direct hun boekingsproces aan of beloofden dit snel te zullen doen. De Vakantie Discounter, Ryanair en Sunweb vonden volgens de bond hun informatievoorziening al voldoende. De Treinreiswinkel was niet bereikbaar.

Met een pakketreis hebben consumenten volgens de Consumentenbond meer rechten dan als ze bijvoorbeeld alleen een accommodatie of een los vliegticket boeken. Daarmee staan ze ook sterker bij problemen. De Consumentenbond legt de bevindingen voor aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).