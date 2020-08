‘Registratieplicht horeca werkbaar, onduidelijkheid over privacy’

Voor horecabedrijven zijn de aangescherpte registratieregels voor klanten die het kabinet vorige week aankondigde, werkbaar. Dat laten horecabedrijven en vakverenigingen weten na een rondgang. Wel zijn er nog vragen in hoeverre de privacy van klanten die hun contactgegevens achterlaten gewaarborgd is.

„Op die antwoorden zitten we nog te wachten”, zegt voorzitter Robèr Willemsen van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij noemt het „bevreemdend” dat de horeca de registratieplicht in de maag gesplitst krijgt, omdat het aantal besmettingen dat naar de horeca terug te leiden is „weinig” is.

Consumenten zijn niet verplicht om mee te werken aan de registratie, bedrijven zijn wél verplicht om de contactgegevens te vragen. „Ik ga geen gasten weigeren als ze geen gegevens willen achterlaten”, aldus Willemsen.

Het extra registreren is voor mkb’ers verder lastig, hoort Willemsen. „Qua kosten zijn het vooral extra manuren. Het kost tijd om te registreren, dat kost automatisch geld.” De branchevereniging roept bedrijven op zich aan de regels te houden, anders riskeren horeca-ondernemingen sluitingen. „De vraag is of registratie mensen afschrikt. Dan kan het je ook nog klandizie schelen.”

Frans van Rooij, directeur van vakvereniging van frituurondernemers Profri, stelt dat de extra maatregelen in de praktijk niet veel verschil maken. In de periode dat de horeca dicht moest, mochten de circa 5700 snackbars wel voor het afhalen van eten openblijven. Voor wie nu een patatje of een ijsje komt afhalen, verandert er ook niets. Alleen klanten die in de zaken hun eten willen nuttigen, worden nu om persoonsgegevens gevraagd.

Van Rooij vraagt zich af of ondernemers wel klanten moeten willen die geen gegevens willen geven. „We moeten blij zijn dat er mensen komen, en als je het ze vriendelijk vraagt, zie ik geen bezwaar. Van iedereen wordt verwacht zich in de huidige tijd aan de maatregelen te houden. Ondernemers zien het vaak niet als een probleem.”

Hotelketen Van der Valk volgt volens een woordvoerder de nieuwe maatregelen zoals opgelegd en ziet weinig verandering in de praktijk. De gezondheidscheck vooraf deden de vestigingen al, de gegevens worden 14 dagen bewaard. Of klanten geweigerd worden, verschilt per vestiging, zegt Van der Valk. „Of ze blij zijn met de aangescherpte regels, is een ander verhaal, maar je wilt wel open zijn en kunnen draaien.”

Laurens Meyer, horecamagnaat en eigenaar van onder meer De Drie Gezusters in Groningen, legt zich neer bij de maatregelen van de overheid. „We moeten het, dus dan doen we dit. Bij de menukaart geven we een briefje waarop gegevens ingevuld kunnen worden, ook bij korte bezoekjes. Die stoppen we in een envelop en bewaren we een maand voor als de GGD ze nodig heeft.” Meyer weigert ook geen klanten. „We kunnen hen niet verplichten om mee te werken, en dat mogen we ook niet.”