‘Regionale verschillen kwaliteit managers’

De kwaliteit van managers van industriebedrijven in Nederland laat duidelijke regionale verschillen zien. De beste managers zijn te vinden in het zuiden van Nederland, bijvoorbeeld in het gebied rond Brainport Eindhoven. Dat schrijft Rabobank in een onderzoeksrapport.

Volgens de onderzoekers presteren managers bij industriebedrijven in het zuiden van het land vergelijkbaar met die in bedrijven uit toplanden als Duitsland en Zweden. Zij beschikken over aanmerkelijk betere managementpraktijken dan industriebedrijven in de rest van Nederland. West-, Midden- en Noord-Nederland scoren juist beduidend slechter. De scores uit die laatste twee regio’s komen overeen met bedrijven uit landen als Italië en Mexico.

Als de rest van de bedrijven hun managementkwaliteit naar het niveau van ondernemingen in Zuid-Nederland weten te tillen, zouden die gemiddeld 4 procent meer omzet en 6 procent meer winst boeken, stellen de opstellers van het onderzoek.

Verder overschatten de meeste managers de eigen kwaliteiten, aldus het rapport. De overschatting is het grootst in de Randstad. Brabantse managers overschatten zichzelf juist minder dan Randstedelijke managers.