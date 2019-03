Regionale verschillen huizenprijs nog groter

Met 760 duizend euro was het verschil in de prijs van bestaande koopwoningen tussen verschillende gemeenten nog nooit zo groot als in 2018. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster zaterdag na onderzoek naar de transactieprijzen.

Gemiddeld nam de verkoopprijs van een koopwoning in Nederland in 2018 toe tot ruim 287 duizend euro. In 2017 bedroeg het verschil nog 635 duizend euro.

Blaricum was voor het eerst in vier jaar weer de duurste gemeente. Daar betaalde de koper meer dan negen ton.

In de Randstad en in de provincie Noord-Brabant viel de gemiddelde huizenprijs veelal hoger uit dan in de randen van Nederland. Naast Blaricum, staan ook Laren (NH), Bloemendaal, Wassenaar en Heemstede bovenaan.

In Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland zijn de goedkopere gemeenten te vinden. De koper betaalde in Delfzijl het minst: gemiddeld 142 duizend euro.

De ranglijst is niet gecorrigeerd naar soort en kwaliteit van de woning; slechts de gemiddelde transactieprijzen zijn onderzocht.