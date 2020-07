Regionale spoorvervoerders zetten in op groter marktaandeel

De regionale spoorvervoerders willen over tien jaar een marktaandeel van zeker 20 procent op het Nederlandse spoor hebben, tegen de nog geen 10 procent nu. Een dergelijke groei is snel en makkelijk te realiseren, aldus directeur Anne Hettinga van Arriva en vertegenwoordiger van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) waar vijf regionale vervoerders in zitten. Hij reageert daarmee op een eerdere publicatie over concurrentie op het spoor in NRC.

Probleem is echter vooralsnog dat het kabinet niet meewerkt. Tot 2035 is de exploitatie van het hoofdrailnet aan de NS gegund. Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur) besloot daarmee de decentralisatie van regionale spoorlijnen op de lange baan te schuiven. Daarmee maakt het kabinet volgens Hettinga de beloftes uit het regeerakkoord niet waar.

Volgens FMN, waar naast Arriva ook Transdev, Qbuzz, Keolis en EBS deel van uitmaken, is de beslissing van Van Veldhoven in strijd met Europese aanbestedingsregels en regels met betrekking tot het spoor. De Tweede Kamer beslist na de zomer over het pakket. De bedrijven zullen de komende tijd gebruiken om de politiek te overtuigen. Daarnaast worden juridische procedures voorbereid.

Volgens Hettinga is het niet de bedoeling van de vervoerders om het spoornetwerk op zijn kop te zetten. De bedrijven willen meedingen naar meer regionale routes, bovenop de spoorlijnen in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland die nu al worden geëxploiteerd. Hettinga vreest dat met de keuze van het kabinet de regionale vervoerders uit de markt zullen worden gedrukt. „Laat de onrendabele lijnen aan de regionale vervoerders. Het mes snijdt dan aan twee kanten”, redeneert hij.

Hettinga legt uit dat de bedrijven eerder in het gat sprongen dat de NS liet ontstaan. Die wilde af van niet-rendabele lijnen aan de randen van het netwerk. „Wij hebben bewezen daar succesvol te kunnen zijn. Dan is het de wereld op zijn kop als we daar nu weer weg moeten.” Hettinga meent dat het openzetten van stukjes markt het beste is voor onder meer de consument. Een eerder plan daarvoor van de regionale vervoerders verdween echter in de la.

Hettinga benadrukt dat als de NS het beste met het spoor voorheeft, zij ook concurrentie nodig hebben. „Als de concurrentie uit de markt verdwijnt, is dat ook niet goed voor de eigen bedrijfsvoering, stelt de Arriva-baas. „De prikkeling van marktwerking heb je gewoon nodig.”