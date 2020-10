Regionale afnemer energie mag klagen over landelijk energienet

Een regionale afnemer van energie mag een klacht indienen over een stroomstoring op een landelijk energienet, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Volgens het hof mag dat, omdat het regionale net gevoed wordt door het hoogspanningsnet.

De uitspraak gaat om een zaak die speelt rondom een stroomstoring bij landelijk netbeheerder TenneT, waar papierfabriek Crown van Gelder de dupe van werd. Eind maart 2015 viel bij TenneT een hoogspanningsstation uit. Daardoor kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens en bedrijven in Noord-Holland en Flevoland zonder stroom te zitten. Daaronder viel ook de papierfabriek van Crown van Gelder in Velsen-Noord.

De papierfabriek vroeg de ACM om te beoordelen of de netbeheerder zich tijdens en voorafgaand aan de storing aan de wettelijke verplichtingen heeft gehouden. De ACM weigerde dit, omdat Crown van Gelder aangesloten is bij de regionale netbeheerder Liander en niet rechtstreeks is aangesloten op het net van TenneT. Crown van Gelder ging tegen het besluit van de ACM in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb legde de vraag neer bij het Europees hof.

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie gaf Crown van Gelder eerder al gelijk. De rechters in Luxemburg volgen dit soort adviezen van advocaten-generaals veelal.