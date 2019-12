Regio IJmuiden: een op de drie werkt in industrie

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden demonstreren dinsdag tegen de plannen van het staalconcern om 1600 banen te schrappen. Nergens in Nederland is de industrie qua banen zo belangrijk als in de gemeente Velsen, waar IJmuiden bij hoort.

Hier werken 11.000 mensen in de industrie, ruim een derde van alle werknemers in de gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van eind vorig jaar. Alleen het veel kleinere Ferwerderadiel in Friesland komt in de buurt van dit percentage.

In twaalf gemeenten heeft zeker 20 procent van de werknemers een baan in de industrie. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde van 9 procent, dat almaar aan het teruglopen is. Een kwart eeuw geleden werkte 17 procent nog voor fabrieken. In een groot deel van het land was de industrie nog een van de belangrijkste sectoren.

De industrie in het gebied rond IJmuiden is goed voor een kwart van de economie. Hierbij is gekeken naar Velsen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. In heel Nederland is dat 12 procent. Alleen in Delfzijl en omgeving en Zeeuws-Vlaanderen is de industrie economisch gezien belangrijker.

De werknemers van Tata houden dinsdag een manifestatie tegen de aangekondigde massaontslagen bij het bedrijf. Bestuurders van vakbond FNV en de voorzitter van de ondernemingsraad spreken de werknemers van de voormalige Hoogovens toe in een tent op het parkeerterrein van FC Velsenoord. Personeel liep hieraan voorafgaand in een lange stoet van de staalfabrieken naar het actieterrein.

Volgens topman Henrik Adam van Tata Steel is de banenreductie nodig om de Nederlandse staalfabriek beter te laten draaien.