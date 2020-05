‘Regering VS tekent miljoenencontract met farmaceut’

De Amerikaanse regering zal dinsdag aankondigen dat het een contract van vier jaar ondertekend met een farmaceutisch bedrijf ter waarde van 354 miljoen dollar (325 miljoen euro). Phlow Corp. uit Richmond, Virginia, krijgt het geld om generieke geneesmiddelen en farmaceutische ingrediënten te produceren die nodig zijn om Covid-19 te behandelen, maar die nu in het buitenland worden gemaakt, meestal in India en China. Dat schrijft The New York Times.

De onderneming ondertekent een overeenkomst met de Biomedical Advanced Research and Development Authority. Dat bureau maakt onderdeel uit van het ministerie van Gezondheid en is verantwoordelijk voor de aanschaf en ontwikkeling van tegenmaatregelen tegen onder meer opkomende ziekten.

De regering wil hiermee veiligstellen dat medicijnen tegen het coronavirus in de Verenigde Staten worden vervaardigd. Het contract kan worden verlengd tot een periode van tien jaar en is dan goed voor 812 miljoen dollar (745 miljoen euro).

„Dit is een historisch keerpunt in de inspanningen van Amerika om zijn farmaceutische productie- en toeleveringsketens binnenboord te halen”, zei Peter Navarro, de handelsadviseur van Trump. Het project „zal niet alleen helpen om onze essentiële medicijnen in huis te halen, maar zal dit ook doen op een manier die concurrerend is met de sweatshops en vervuilingsparadijzen van de wereld.”

Fabrikanten van medicijnen die in de Verenigde Staten opereren, maken over het algemeen producten met grondstoffen die van elders zijn geïmporteerd. Ze maken de ruwe ingrediënten niet zelf.