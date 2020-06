Regering-Trump spreekt over nieuwe crisissteun

De regering-Trump is met beleidsmakers in overleg over een nieuw steunpakket dat in juli zou moeten kunnen worden goedgekeurd. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, wordt extra stimulans ernstig overwogen.Hij verwacht ook dat de economie van de Verenigde Staten tegen het einde van dit jaar niet meer in recessie zal verkeren.

President Donald Trump zei eerder dat hij een extra ronde van economische stimuleringsbetalingen overweegt. Dit reddingspakket zou in tijdsbestek van een aantal weken vrijgegeven worden. De berichten zorgden dinsdag mede voor een optimistische stemming op de aandelenbeurzen in New York.

Mnuchin herhaalde ook een eerdere boodschap dat hij en Trump niet geneigd zijn om de economie voor een tweede keer op slot te gooien als blijkt dat er sprake is van een heropleving van coronavirusgevallen. De situatie nu is volgens hem anders dan in maart toen de economie voor de eerste keer op slot ging. „De sluiting in maart en april heeft meer dan 40 miljoen mensen werkloos gemaakt”, benadrukte hij.

Eerder op dinsdag sprak Mnuchin met Republikeinse senatoren, over de vraag of de volgende stimuleringsmaatregel nog een ronde van directe betalingen aan individuele huishoudens moet omvatten. „Wat we ook doen, we zullen veel doeltreffender te werk gaan en veel meer gericht zijn op het behoud van banen en het terugbrengen van banen.”