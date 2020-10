Regering Trump in beroep tegen blokkade verbod op WeChat

De Amerikaanse regering gaat in beroep tegen een vonnis van een rechter die een streep zette door een verbod tegen de Chinese chatapp WeChat. De regering Trump wilde dat WeChat vanaf 20 september uit Amerikaanse app stores werd geweerd, maar de rechter in San Francisco stak daar een stokje voor omdat de vrijheid van meningsuiting van Amerikaanse gebruikers van de app daardoor aangetast zou worden.

De Amerikaanse regering vindt dat WeChat, eigendom van de Chinese techreus Tencent, een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Het bedrijf zou veel informatie over Amerikaanse gebruikers opslaan die potentieel in handen kan komen van de Chinese regering. Trump heeft om die reden ook de app TikTok in het vizier. Gebruikers van WeChat, die het verbod via de rechter aanvochten, meenden dat de enige reden voor de ban te maken heeft met de presidentsverkiezingen en het imago dat Trump wil uitstralen.